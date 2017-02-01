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Главная » Страна » Иск Украины против России суд ООН рассмотрит 6-9 марта

Иск Украины против России суд ООН рассмотрит 6-9 марта

Иск Украины против России суд ООН рассмотрит 6-9 марта
Международный суд ООН / Фото: УНИАН

В первый день заседаний выступит наша сторона, на следующий день – РФ. 8-9 марта - тот же порядок

01.02.17 25
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Международный суд ООН в Гааге рассмотрит иск Украины против России с 6 по 9 марта.

Об этом сообщает  Капитал со ссылкой на анонс на сайте суда.

Отметим, Украина подала в Международный суд ООН иск в отношении России о нарушении международных договоренностей о запрете финансирования терроризма, в частности спонсировании группировок "ДНР", "ЛНР", "Харьковские партизаны".

Кроме того, украинская сторона указала на вооруженный захват Россией территории Автономной республики Крым и города Севастополя и систематическое притеснение прав крымскотатарского народа.

После обострения ситуации в Авдеевке, в ходе которого есть погибшие как со стороны украинской армии, так и гражданского населения, украинская сторона заявила, что дополнит иск в ООН этими фактами. Сотрудники Службы безопасности Украины собирают доказательства террористической деятельности российских гибридных группировок в эпицентре событий в Авдеевке.

В первый день заседаний, 6 марта, выступит украинская сторона, на следующий день – РФ. 8-9 марта - тот же порядок.

Ранее сообщалось, что 16 января 2017 года Украина подала иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

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