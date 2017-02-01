СБУ задержала мужчину, который совершил 16 "минирований" с требованием погасить его кредит

1 февраля правоохранители задержали в одном из офисов Киева очередного "телефонного террориста". Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.
25 декабря мужчина совершил 16 телефонных звонов с угрозой минирования различных объектов на территории Днепропетровской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Запорожской и Николаевской областей. Он требовал погасить его кредит в одном из финансовых учреждений.
"Аноним звонил в больницы, школы, детские сады, автовокзалы, гостиницы, сельсоветы и требовал оплатить кредитные задолженности перед одним из финансовых учреждений", – говорится в сообщении.
Мужчине грозит лишение свободы сроком от четырех до восьми лет.
Напомним, 3 января Деснянский районный суд Чернигова приговорил злоумышленника, который на День Независимости сообщил о "минировании" железнодорожного вокзала, к трем годам лишения свободы.