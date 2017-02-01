Для реконструкции Бортнической станции аэрации могут еще выделить 20 млн грн

Постоянная комиссия Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития согласовала внесение изменений в Программу соцэкономразвития столицы на 2017 год.
Комиссия рекомендует направить 20 млн грн - на реконструкцию Бортнической станции аэрации (БСА), 18,6 млн грн - на "Прозрачные офисы" и 625 млн - на Подольско-Воскресенский мост.
Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.
Сегодня на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты согласовали внесение изменений в Программу экономического и социального развития города Киева на 2017 год.
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В частности, предполагается выделить дополнительно 20 млн грн на реализацию проекта "Реконструкция сооружений очистки сточных канализационных вод и строительство технологической линии по обработке и утилизации осадков Бортнической станции аэрации".
"Выделение 20 млн гривен на Бортническую станцию аэрации стало возможным за счет поступлений из Государственного бюджета Украины на 2017 год. Кроме этого, за счет субвенций, предусмотренных госбюджетом, наша комиссия направляет 18,6 млн гривен на проведение работ, связанных с созданием и обеспечением функционирования центров предоставления услуг в формате "Прозрачный офис", - отметил председатель бюджетной комиссии Киевсовета Андрей Странников.