Все попытки прорвать наши позиции были успешно отбиты

За сутки 1 февраля по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции боевики 36 раз открывали огонь по нашим позициям. Двое украинских военнослужащих погибли, шестеро ранены. Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

Сегодня захватчики продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 Град, 152 и 122 миллиметровую артиллерию, танки. Наутро, после массированных обстрелов из "Градов" и артиллерии, российско-оккупационные войска осуществили несколько попыток атаковать наши позиции, но, понеся многочисленные потери, отступили.

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На мариупольском направлении по Красногоровке вели огонь из танка, 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122 миллиметровой артиллерии обстреляли Богдановку. По Марьинке и Чермалык огонь вели минометы различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - по Широкино, Новотроицком, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Врубовку. Из минометов - Катериновку и Попасную, а из стрелкового оружия - Крымское.