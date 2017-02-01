В России ввели режим пограничной зоны вдоль границы с Беларусью

В ФСБ хотят создать необходимые условия для охраны государственной границы РФ

Глава ФСБ России Александр Бортников приказал ввести режим пограничной зоны вдоль российско-белорусской границы. Об этом информирует Росбалт.

"Региональным пограничным управлениям предписано установить места и время въезда (прохода) лиц и транспортных средств в пограничную зону; организовать установку предупреждающих знаков на въездах в пограничную зону", - говорится в сообщении.

Приказ вступает в силу с 7 февраля 2017 года.

В ФСБ такое решение объясняют желанием создать необходимые условия для охраны государственной границы РФ.

Ранее в вдоль российско-белорусской границы пограничная зона со стороны РФ отсутствовала. В Брянской области она существовала только вдоль границы с Украиной, в Псковской – вдоль границы с Латвией и Эстонией.