В Авдеевке возобновились обстрелы

В Авдеевке снова начались обстрелы. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"Город пока остается без электропитания. Снова начались обстрелы", - сказано в сообщении.

По информации пресс-службы, по состоянию на 19:00, в полицию поступило 16 сообщений, из них 9 - касались последствий обстрелов. Много звонков было информативного характера, часть касалась оказания гуманитарной помощи. Все факты зарегистрированы, по ним проводятся необходимые мероприятия.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.