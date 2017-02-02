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Ситуация в Донбассе

Видео АТО: Враг провел 67 обстрелов, погибли двое украинских военных

<span class="label red">Видео</span> АТО: Враг провел 67 обстрелов, погибли двое украинских военных
Фото: УНИАН

Десять бойцов ВСУ ранены и четверо – травмированы

02.02.17 16
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За минувшие сутки в районе антитеррористической операции проведения зафиксировано 67 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Двое украинских военных погибли, десять – ранены и четверо – травмированы.

На донецком направлении российско-оккупационные войска продолжили обстреливать Авдеевку из тяжелого вооружения, используя РСЗО БМ-21 "Град", 152- и 122-миллиметровую артиллерию, танки. Захватчиками было совершено несколько попыток атаковать защитников Украины, и, неся многочисленные потери, они каждый раз вынуждены были отступать. Несмотря на договоренности, вечером преступники снова обстреливали позиции сил АТО в районе Авдеевки. Из артиллерии разных калибров вели огонь по Верхнеторецкому.

На мариупольском направлении оккупанты из РСЗО БМ-21 "Град" и 122-миллиметровой артиллерии боевики вели огонь по Водяному. По Красногоровке террористы стреляли из танка, 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Из 122-миллиметровой артиллерии, минометов враг обстреливал Гранитное, Богдановку и Широкино. По Марьинке и Чермалыку противник вел огонь из минометов различных калибров. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Широкино, Новотроицкому, Новомихайловке и Новогригорьевке.

На луганском направлении оккупанты обстреляли из 152- и 122-миллиметровой артиллерии Крымское и Врубовку. Из минометов – Катериновку, Новозвановку, Троицкое и Попасную, а из стрелкового оружия – Крымское.

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