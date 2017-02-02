Боевики обстреляли из минометов Марьинку, в городе пожары

Боевики террористической организации "Донецкая народная республика" обстреляли школу и жилые дома в Марьинке (Донецкая область). Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский, передает РБК-Украина.
В результате обстрела загорелся жилой дом, в данный момент сотрудники ГСЧС ликвидируют пожар.
Несколько мин упали рядом со школой, сейчас проходит эвакуация детей.
По данным начальника полиции Донецкой области Вячеслава Аброськина, в Марьинке горят несколько домов, а обучение приостановили в обеих школах. Информация о пострадавших уточняется.