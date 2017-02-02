Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео СБУ задержала сподвижника Гиркина, готовившего теракт в Харьковской области
<span class="label red">Видео</span> СБУ задержала сподвижника Гиркина, готовившего теракт в Харьковской области
Фото: apostrophe.com

Видео СБУ задержала сподвижника Гиркина, готовившего теракт в Харьковской области

Он хотел подорвать железнодорожные пути и объекты топливно-энергетического комплекса

02.02.17 190
0000

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области боевика террористической организации "ДНР", планировавшего совершить ряд терактов.  Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"27-летний местный житель в начале 2014 года участвовал в захвате здания Харьковской ОГА, а также в избиении патриотически настроенных активистов. В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию, которым управлял террорист Гиркин", - говорится в сообщении.

В течение 2014-2016 годов в составе бандформирования "Спарта" злоумышленник участвовал в боевых действиях против украинских подразделений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захваченный в плен у Авдеевки боевик дал показания СБУ

В Харьковскую область террорист прибыл с временно оккупированных территорий через Россию. Он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области и стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса.

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Авдеевке возобновились обстрелыАТО: боевики сегодня обстреливали Авдеевку из "Градов", артиллерии и танковЖебривский: Ремонтные бригады из-за обстрелов боевиков приостановили работу в Авдеевке

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 14075
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27431
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3304
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 7519
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5385
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5301
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2656
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4586
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1830
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2476
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 6679 / 10240
  2. Гонтарева прокомментировала возможность новых крупных банкротств банков 3304 / 3736
  3. Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний 3252 / 3827
  4. Дом семьи Терещенко в Киеве разрушается 2759 / 3081
  5. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 2422 / 6996
  6. Украина получила безвизовый режим с еще одной страной 1908 / 2219
  7. Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ 1843 / 3823
  8. Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке 1695 / 1786
  9. Самозахват земли застройщиком нанес миллионные убытки на Киевщине, - прокуратура 1677 / 1785
  10. Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 1644 / 3821
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 85 / 10240
  2. Грузия, в отличие от Украины, уже получила от Европарламента безвизовый режим 31 / 3508
  3. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 26 / 6996
  4. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 15 / 14075
  5. Дом семьи Терещенко в Киеве разрушается 15 / 3081
  6. Более 80 % подростков в мире испытывают недостаток физической активности, – ВОЗ 14 / 985
  7. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 13 / 7519
  8. Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний 12 / 3827
  9. Кабмин согласовал выплаты пострадавшим и членам семей погибших участников Революции Достоинства 12 / 1532
  10. Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке 11 / 1786
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.