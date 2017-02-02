Он хотел подорвать железнодорожные пути и объекты топливно-энергетического комплекса

Служба безопасности Украины задержала в Харьковской области боевика террористической организации "ДНР", планировавшего совершить ряд терактов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"27-летний местный житель в начале 2014 года участвовал в захвате здания Харьковской ОГА, а также в избиении патриотически настроенных активистов. В апреле того же года он выехал в Славянск, где добровольно присоединился к незаконному вооруженному формированию, которым управлял террорист Гиркин", - говорится в сообщении.

В течение 2014-2016 годов в составе бандформирования "Спарта" злоумышленник участвовал в боевых действиях против украинских подразделений.

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В Харьковскую область террорист прибыл с временно оккупированных территорий через Россию. Он должен был взорвать железнодорожные пути в направлении Донецкой области и стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса.