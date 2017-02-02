Быстрого решения по иску Украины в Международном суде ООН ждать не приходится, - Минюст

Слушания в Международном суде ООН по иску Украины к России о привлечении к ответственности за совершение терроризма и дискриминации, которые начнутся в марте 2017 года, будут затянуты во времени, быстрого решения суда ожидать не следует.

Об этом заявила первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, сообщает Интерфакс – Украина.

"Давным-давно такие споры не рассматривались в Международном суде ООН. Здесь мы смотрим на четыре конвенции, по некоторым уже начал работать МИД и уже подали иски, в данном случае по терроризму и дискриминации", - заявила Севостьянова. Она подчеркнула: "Процесс непростой, вы же видите, что даже для подачи иска было много предварительных процедур".

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При этом она обратила внимание на то, что рассмотрение исков годами - это нормальная практика для международных судов.

"Я считаю, это недолго для международных судов. Для международного суда это будет очень быстро, потому что "Кипр против Турции" в ЕСПЧ был 75 лет, у нас, возможно, это будет 5-7 лет, то есть в десятки раз быстрее. Суд понимает важность вопроса, что конфликт не исчерпывается", - сказала первый замминистра юстиции, подчеркнув, что у международных судов нет четких сроков для рассмотрения исков подобного плана.

Напомним, 16 января этого года Киев подал иск в Международный суд ООН для привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины. Слушания пройдут 6-9 марта 2017 года.