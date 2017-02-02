Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Видео СМИ: В Киеве появился мошенник-гипнотизер
<span class="label red">Видео</span> СМИ: В Киеве появился мошенник-гипнотизер
Скриншот

Видео СМИ: В Киеве появился мошенник-гипнотизер

С помощью кодовой фразы он грабит людей или расплачивается фальшивыми купюрами

02.02.17 260
0000

В Киеве мошенник под гипнозом грабит людей и расплачивается фальшивыми купюрами. Об сообщает 112 Украина.

В частности в Дарницком районе мужчина убедил кассира, что дает ему купюры в евро, которые оказались обманкой. Он взял товар и, получив сдачу, удалился. В итоге оказалось, что это муляж.

На счету мошенника, который по описанию подходит к вышеупомянутому, уже как минимум четыре ограбления.

Так, в районе улицы Декабристов "гипнотизер" обокрал мужчину на 16 тыс. грн (все купюры по 500 грн), в районе Русановской Набережной у другого мужчины таким же образом пропали 10 тыс. гривен, на улице Урловской – 7 тыс. гривен.

Как говорится в сообществе "Киев оперативный" в Facebook мошенником является мужчина кавказской внешности. Его отличительные приметы: возраст 40-50 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, примерно 90 кг, "дорого одет", есть легкая небритость, немного седины на голове, на пальце правой руки носит массивную печатку из платины, при себе имеет телефон VERTU, который постоянно демонстрирует.

"В ходе "беседы" он все время произносит фразу "Не оскудеет рука дающего", после которой потерпевший ничего не помнит и не понимает”, - сказано в сообщении.

Видео: 112 Украина

 

 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Киеве количество заболевших гриппом и ОРВИ опять увеличилосьДом семьи Терещенко в Киеве разрушаетсяСБУ задержала мужчину, который совершил 16 "минирований" с требованием погасить его кредит

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 14075
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27431
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3304
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 7519
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5385
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5301
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2656
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4586
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1830
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2476
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 6679 / 10241
  2. Гонтарева прокомментировала возможность новых крупных банкротств банков 3304 / 3736
  3. Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний 3252 / 3827
  4. Дом семьи Терещенко в Киеве разрушается 2759 / 3081
  5. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 2422 / 6996
  6. Украина получила безвизовый режим с еще одной страной 1908 / 2219
  7. Болотова отравили чашкой кофе в московском ЦСКА, - СМИ 1843 / 3823
  8. Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке 1695 / 1786
  9. Самозахват земли застройщиком нанес миллионные убытки на Киевщине, - прокуратура 1677 / 1785
  10. Киевгорстрой заявил о возможном коллапсе строительного рынка 1644 / 3821
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 85 / 10241
  2. Грузия, в отличие от Украины, уже получила от Европарламента безвизовый режим 31 / 3509
  3. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 26 / 6996
  4. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 15 / 14075
  5. Дом семьи Терещенко в Киеве разрушается 15 / 3081
  6. Более 80 % подростков в мире испытывают недостаток физической активности, – ВОЗ 14 / 986
  7. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 13 / 7519
  8. Roshen опустилась на две позиции в мировом рейтинге кондитерских компаний 12 / 3827
  9. Кабмин согласовал выплаты пострадавшим и членам семей погибших участников Революции Достоинства 12 / 1532
  10. Российская сторона СЦКК предоставила письменные гарантии прекращения огня в Авдеевке 11 / 1786
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.