С помощью кодовой фразы он грабит людей или расплачивается фальшивыми купюрами

В Киеве мошенник под гипнозом грабит людей и расплачивается фальшивыми купюрами. Об сообщает 112 Украина.

В частности в Дарницком районе мужчина убедил кассира, что дает ему купюры в евро, которые оказались обманкой. Он взял товар и, получив сдачу, удалился. В итоге оказалось, что это муляж.

На счету мошенника, который по описанию подходит к вышеупомянутому, уже как минимум четыре ограбления.

Так, в районе улицы Декабристов "гипнотизер" обокрал мужчину на 16 тыс. грн (все купюры по 500 грн), в районе Русановской Набережной у другого мужчины таким же образом пропали 10 тыс. гривен, на улице Урловской – 7 тыс. гривен.

Как говорится в сообществе "Киев оперативный" в Facebook мошенником является мужчина кавказской внешности. Его отличительные приметы: возраст 40-50 лет, рост 180-185 см, плотного телосложения, примерно 90 кг, "дорого одет", есть легкая небритость, немного седины на голове, на пальце правой руки носит массивную печатку из платины, при себе имеет телефон VERTU, который постоянно демонстрирует.

"В ходе "беседы" он все время произносит фразу "Не оскудеет рука дающего", после которой потерпевший ничего не помнит и не понимает”, - сказано в сообщении.

Видео: 112 Украина