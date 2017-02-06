Попали в девятку. Кто претендует на должность главы Нацполиции Украины

В Украине продолжается предварительный конкурс на должность главы Нацполиции Украины. Фокус узнавал, чем известны претенденты на звание главного полицейского страны

Вячеслав Аброськин

Должность: руководитель полиции Донецкой области.

Чем известен: работал замначальника милиции Севастополя, после аннексии уехал "на материк", несколько месяцев провёл в зоне АТО, возглавлял спецгруппу МВД по задержанию террористов и коллаборационистов, с ноября 2014 года руководит донецкой полицией.

Константин Бушуев

Должность: замглавы Национальной полиции.

Чем известен: с 18 лет работает в системе МВД, занимал должности в Главном штабе и транспортной милиции, в 2015 году участвовал в АТО, на посту замглавы НП занимается, в частности, кадровыми вопросами, в том числе переаттестацией.

Дмитрий Головин

Должность: руководитель полиции Одесской области.

Чем известен: более 20 лет работает в системе МВД на различных должностях — в Крыму, Одесской и Киевской областях. В 2015 году в Одессе во время захвата аптеки вооружённым преступником обменял себя на заложников и уговорил захватчика сдаться, за что был награждён орденом "За мужество".

Сергей Князев

Должность: глава департамента уголовного розыска Нацполиции.

Чем известен: почти 25 лет работает в органах внутренних дел, прошёл путь от оперуполномоченного до замглавы горотдела милиции Белой Церкви, шесть лет руководил угрозыском в Киевской области, после Евромайдана был в руководстве полиции Донецкой, Закарпатской и Ровенской областей.

Андрей Вишневский

Должность: директор Координационного центра по представлению правовой помощи при Минюсте.

Чем известен: кадровый госслужащий, работал советником госсекретаря Кабмина и на различных должностях в Главном управлении госслужбы, а также в Совете адвокатов Украины. На нынешней должности с 2012 года.

Станислав Людкевич

Должность: гендиректор Инвестиционной группы ИНЭКО.

Чем известен: работал юристом и аудитором в украинских и международных компаниях, в том числе в Baker&McKenzie и Ernst&Young, руководил юридическими службами финансового холдинга VAB.

Леонид Антоненко

Должность: депутат Киевсовета от "Самопомочи", глава постоянной комиссии по вопросам собственности.

Чем известен: работал юристом в частных юридических компаниях, в 2015 году возглавлял департамент регистрационных вопросов и лицензирования Нацбанка, откуда со скандалом уволился, заявив об игнорировании предложенных им реформ.

Александр Берладин

Должность: замначальника юридической службы промтоварного рынка "Седьмой километр".

Чем известен: начал карьеру в одесской милиции, более шести лет работал в составе международных полицейских миссий в бывшей Югославии, на нынешней должности с 2004 года.

Вадим Гиренко

Должность: первый зампрокурора Печерского района Киева.

Чем известен: выпускник Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, единственный в списке претендентов кандидат из прокурорской среды. Как и все кадровые прокуроры, избегает публичности.

Фавориты гонки

Двое из четырёх претендентов на пост главы Нацполиции, которые уже работают в системе МВД, ответили на несколько вопросов Фокуса

Назовите три первоочередные реформы, которые нужно провести в системе Нацполиции.

Дмитрий Головин: "Проблему повышения эффективности работы правоохранительной системы необходимо решать в нескольких направлениях. Это и есть те три реформы, которые необходимы сегодня Нацполиции. Первоочередная — кадровая реформа: комплектование профессиональными кадрами. Затем — улучшение материально-технического обеспечения правоохранительных органов. И, конечно, очень актуальной считаю продолжение работы по очищению системы от коррупционеров и сотрудников, которые своими поступками позорят звание полицейского".

Константин Бушуев: "С моей точки зрения, необходимо сначала разработать стратегию развития на пять лет. В рамках стратегии первыми тремя пунктами вижу: реорганизацию криминального блока, построение кадрово-мотивационной и коммуникационной политики для повышения понимания обществом community policing (новое направление по взаимодействию полиции и населения)".

Поддерживаете ли вы передачу патрульной полиции в прямое подчинение местным управлениям полиции?

Дмитрий Головин: "Конечно. Это очень разумное решение. Как, кстати, и принятое недавно решение о переподчинении структур департамента противодействия наркопреступности руководству областных управлений полиции. Такие решения исключают несогласованность в работе. Координировать действия полицейских структур, работающих в регионе, и отвечать за них должен один человек — начальник областного управления полиции".

Константин Бушуев: "Да, поддерживаю, но при условии ментальной трансформации существующей системы, что также будет являться частью стратегии развития Нацполиции".

Претенденты из числа действующих сотрудников Нацполиции много лет работают в органах на различных должностях, следовательно, привыкли к старым, ещё милицейским методам работы

Поддерживаете ли вы расширение полномочий полиции в общении с гражданами, в частности реализацию принципа "подчиняйся, потом обжалуй"?

Дмитрий Головин: "Да, конечно поддерживаю. Учитывая сегодняшнюю сложную ситуацию в стране — военные действия на востоке, большое количество оружия на руках, миграцию населения — реализация этого принципа поможет навести порядок на улицах наших городов, снизив уровень уличной преступности. Но не могу не сказать и о ещё одной стороне реализации этого принципа — повышении ответственности полицейских за свои действия. Ведь по закону любой гражданин может оспорить в суде то или иное решение полицейского".

Константин Бушуев: "Да, в рамках моих публичных заявлений по данному вопросу".

Считаете ли вы, что нужно провести ещё одну волну переаттестации сотрудников полиции и сделать этот процесс регулярным?

Дмитрий Головин: "Не считаю".

Константин Бушуев: "Я бы отошёл от использования термина "аттестация" и перешёл бы в риторику необходимости регулярного проведения professional skills tests —тестов на подтверждение профессиональной квалификации".

Полицейскую систему какой страны вы считаете образцом для подражания и почему? Сколько лет может занять реформирование украинской полиции для выстраивания подобной модели?

Дмитрий Головин: "Очень интересны для меня полицейские системы США и Турции. Там действия полиции обсуждать не принято. Но я считаю, что, тщательно изучив всё лучшее из мирового опыта работы полиции, мы должны создать свою модель. Ведь и у граждан США, и у граждан Турции менталитет, сформированный традициями людей, проживающих на тех территориях, историческими и житейскими реалиями. У граждан Украины свой менталитет. Поэтому я бы не стал слепо копировать пусть даже лучшие наработки, а создал бы своё".

Константин Бушуев: "Мне нравится работа полиции Канады, США, Германии и Польши. Их опыт интересен для имплементации подходов, для реализации трёх основных реформ. Во всех указанных государствах структура и функционал полиции имеют свои особенности, обусловленные разными факторами, в том числе законодательными. Но, несмотря на это, в работе полиции данных стран есть много общего: высокий уровень ориентированности полицейских на общество, хорошая организация взаимодействия с населением, высокий уровень подготовки, чёткое разграничение ответственности и построение структуры, исходя из потребности полицейских. Всё это влияет на уровень результативности стражей порядка, и, что очень важно, на уровень доверия населения, который там очень высок. Мы должны отдавать себе отчёт, что скорость внедрения новых подходов в работе полиции будет не в последнюю очередь зависеть от изменений, происходящих в нашей стране и обществе. Если говорить языком цифр, то для внедрения новой платформы в 130-тысячном коллективе понадобится порядка пяти лет".