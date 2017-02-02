Стартовал конкурс по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО

Министерство юстиции объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов. Об этом сказала на брифинге первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передают Украинские новости.
Она напомнила, что министерство уже около полугода отрабатывало процедуру продажи старых СИЗО в Киеве и Львове и решило провести ее по принципу государственно-частного партнерства.
"Этот конкурс сейчас начинается", - заявила Севостьянова.
Минюст ожидает большого количества участников инвестконкурса по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО.
"Ожидаем, что на наши предложения отзовется много инвесторов", - отметила замминистра.
Севостьянова сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для проживания людей.
В свою очередь замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что инвестконкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития - IISS.
Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ, потом победитель конкурса построит новое СИЗО, Минюст введет его в эксплуатацию и перевезет туда заключенных. После этого территория и помещения СИЗО в центре Киева и Львова будут переданы компании - победителю инвестконкурса.
Минюст также заявляет, что здания Лукьяновского СИЗО не являются историческими памятниками. При этом Севостьянова допускает, что победитель инвестконкурса не будет сносить здание Лукьяновской тюрьмы, учитывая ее историческое значение, и сделает из него, например, музей.
Планируется, что новые СИЗО будут построены, соответственно: в Киевской области в районе Ирпеня или Бучи и во Львовской области на базе Лычаковского исправительного центра №30.