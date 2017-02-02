Стартовал конкурс по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО

Победители конкурса должны будут построить новые СИЗО, после чего получат в собственность старые

Министерство юстиции объявило о начале инвестиционного конкурса по продаже Лукьяновского (Киевского) и Львовского следственных изоляторов. Об этом сказала на брифинге первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передают Украинские новости.

Она напомнила, что министерство уже около полугода отрабатывало процедуру продажи старых СИЗО в Киеве и Львове и решило провести ее по принципу государственно-частного партнерства.

"Этот конкурс сейчас начинается", - заявила Севостьянова.

Минюст ожидает большого количества участников инвестконкурса по продаже Лукьяновского и Львовского СИЗО.

"Ожидаем, что на наши предложения отзовется много инвесторов", - отметила замминистра.

Севостьянова сообщила, что по результатам экспертиз помещения Лукьяновского и Львовского СИЗО признаны непригодными для проживания людей.

В свою очередь замминистра юстиции Денис Чернышов сообщил, что инвестконкурс будет проводиться на онлайн-платформе Европейского банка реконструкции и развития - IISS.

Первоначально Минюст проведет сбор проектных предложений, затем проведет их анализ, потом победитель конкурса построит новое СИЗО, Минюст введет его в эксплуатацию и перевезет туда заключенных. После этого территория и помещения СИЗО в центре Киева и Львова будут переданы компании - победителю инвестконкурса.

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Минюст также заявляет, что здания Лукьяновского СИЗО не являются историческими памятниками. При этом Севостьянова допускает, что победитель инвестконкурса не будет сносить здание Лукьяновской тюрьмы, учитывая ее историческое значение, и сделает из него, например, музей.

Планируется, что новые СИЗО будут построены, соответственно: в Киевской области в районе Ирпеня или Бучи и во Львовской области на базе Лычаковского исправительного центра №30.