В Латвии порог риска бедности поднят до 318 евро

Три года назад он составлял 291 евро

Из-за повышения минимальной заработной платы на 12,5% — до 360 евро — в Латвии вырос и порог доходов, с которого официально начинается риск бедности.

Об этом сообщает Delfi.

Как отмечает Центральное статистическое управление страны, согласно последним данным, риску бедности в Латвии подвергнуты 424 тысячи жителей, или 21,8% населения. В целом показатель имеет тенденцию к снижению. Также за один год резко сократилось число латвийцев, которые живут в глубокой бедности — с 16,4% до 12,8%.

Напомним, по методологии Eurostat, подверженными риску бедности считаются люди, живущие в домохозяйстве, чьи доходы ниже порога бедности , установленного в размере 60% средних доходов в стране.

Так, в 2015 году в ЕС на грани бедности находились 23,7% жителей стран сообщества или 119 млн человек. В 2012 году квота составляла 25%, и с тех пор она ежегодно сокращается.