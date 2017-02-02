Жебривский: В Авдеевке относительная тишина

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщает, что сейчас в Авдеевке наблюдается "относительная тишина". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сейчас в Авдеевке относительная тишина. Хлопают по окрестностям и по позициям наших военных", - говорится в сообщении.

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Жебривский также добавил, что ремонтная бригада электромонтажников так и не смогла сегодня выйти на место порыва ЛЭП, потому что российская сторона в СЦКК так и не предоставила письменных гарантий прекращения огня.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.