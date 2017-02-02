Минюст готовит шестой иск против России в ЕСПЧ

Украина подготавливает шестой иск к Российской Федерации в Европейский суд по правам человека. Об этом заявила журналистам в четверг в Киеве первый заместитель министра юстиции Наталья Севостьянова, передает Интерфакс-Украина.

"Мы еще готовим этот иск. На сегодняшний день очень много позиций, связанных с подготовкой отзывов на существующие иски… появилось много доказательств, поэтому сейчас офис уполномоченного заканчивает с этим всем", – сказала Севостьянова.

При этом она заверила, что работа по подготовке иска не прекращается.

"Новый иск параллельно пишется, мы решим стратегически, в какой лучше момент его лучше подать", – сказала замминистра.

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Севостьянова добавила, что этот иск будет своеобразной "хронологией войны".

"Это события последнего года, с момента, как мы подали последний иск. Он шестой по номеру", – добавила она.

Напомним, Украина уже подала пять исков к РФ в Европейский суд по правам человека относительно событий в Крыму и на востоке Украины.