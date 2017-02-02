Немцы изучают перспективы достройки киевского моста – долгостроя

Автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост планируется открыть через 3-4 года

Делегация технических специалистов из Германии уже два дня изучает возможности достройки Подольско-Воскресенского моста. Они проводят техническую и финансовую экспертизы проекта, которые планируется завершить весной.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации (КГГА).

Немецкие специалисты пока детально изучают проект вместе с заказчиком строительства - коммунальным предприятием "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" и двумя проектировочными институтами - институтом "Киевдормостпроект" и Институтом комплексного проектирования объектов строительства.

Немцы уже сделали вывод, что мост находится в хорошем состоянии, проектные стандарты соответствуют немецким, а экспертиза проекта наглядно продемонстрирует все технические нюансы.

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Как сообщил председатель технической делегации Helmut Bähr, для завершения работ по проведению технической экспертизы, возможно, еще понадобятся несколько визитов в Киев.

Заместитель председателя КГГА Александр Спасибко в свою очередь отметил, что автомобильное сообщение через Подольско-Воскресенский мост планируется открыть через 3-4 года.

Напомним, в августе 2016 года КГГА заново утвердила проект строительства моста с новыми технико-экономическими показателями. Сметная стоимость всего проекта увеличилась с 7,63 млрд до 11,25 млрд гривен. На тот момент, с начала строительства, были освоены 3,42 млрд гривен. При этом Виталий Кличко не раз обещал, что Подольско-Воскресенский мост будет достроен в 2019 году.