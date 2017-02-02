В Киеве появятся два новых автобусных маршрута

Через неделю на маршруты Киева выйдут 50 новых автобусов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"В прошлом году мы значительно обновили подвижной состав коммунального транспорта столицы… Закупили 61 троллейбус и 11 новых современных трамваев с низким уровнем пола. А также приобрели 50 автобусов, – цитирует пресс-служба слова столичного мэра Виталия Кличко. – Уже через неделю они начнут курсировать на маршрутах в столице – новыми автобусами усилят существующий подвижной состав, а на трех маршрутах его полностью обновят. Таким образом, сократится и интервал движения столичных автобусов".

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Закупка новых автобусов позволит открыть новые магистральные маршруты - № 118 "ст. м. Черниговская – ст. м. Политехнический институт" и № 119 "ул. Смолича – Контрактовая площадь".

"Мы не только закупаем новый транспорт, но и открываем два новых маршрута по рекомендации Всемирного банка, совместно с которым разработали новую транспортную схему города", – рассказал мэр столицы.

Кличко напомнил, что в июле 2015 года была создана спецстанция техобслуживания, которая работает над обновлением автобусного парка столицы.

