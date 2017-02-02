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Ситуация в Крыму

Инфографика Freedom House: В оккупированном Крыму уровень свободы даже ниже чем в России

<span class="label red">Инфографика</span> Freedom House: В оккупированном Крыму уровень свободы даже ниже чем в России
Из открытых источников

Уровень свободы на полуострове находится на отметке 9 из 100, в РФ – на 20.

02.02.17 137
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Международная неправительственная организация Freedom House в своем докладе "Свобода в мире - 2017" оценила ситуацию в Автономной Республике Крым как таковую, при которой отсутствует свобода. Об этом свидетельствует опубликованная организацией карта, сопровождающая доклад.

По оценкам представителей Freedom House, уровень свободы в Крыму находится на отметке 9 из 100 баллов. Оценивают как "несвободное государство" в международной организации также и Российскую Федерацию, она смогла набрать лишь двадцать баллов из ста.

В связи с этим, территория РФ и оккупированной Автономной Республики Крым были на карте отмечены одним цветом.

Вместе с тем на сопровождающей доклад карте, территория Крыма выделена отдельно, а в самом тексте доклада можно встретить упоминания о том, что территория полуострова является оккупированной.

В тоже время Freedom House отнесла Украину к категории "частично свободных" стран. По оценкам аналитиков организации, Украина набрала 61 балл из 100. 

Как заявила исполнительный директор Института массовой информации Оксана Романюк в сети Facebook, выделение Крыма на карте было сделано целенаправленно.

"Мы просили Freedom House рейтинговать Крым отдельно от Украины, как аннексированную территорию потому, что Украина не несет ответственности за все те массовые нарушения, которые там происходят, и, соответственно, это не должно ухудшать рейтинг и имидж Украины", - заявила она. 

Оксана Романюк также отметила, что подобный подход должен дополнительно привлечь внимание к преступлению, совершенному Российской Федерацией. 

Она добавила, что сотрудники Freedom House готовят отдельный доклад о ситуации в Крыму. 

Источник: freedomhouse.org

 

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