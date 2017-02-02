За сутки 2 февраля по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической боевики 54 раза обстреливали позиции ВСУ. Двое наших военных погибли, девять - получили ранения.

На донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По Луганскому и Песках стреляли из минометов и БМП.

На маариупольском направлении по нашим позициям в районе Широкино огонь вела реактивная система "Град "П". 122 миллиметровая артиллерия, 120 и 82 миллиметровые минометы вели огонь по Водяному, Широкино, Опытному, Марьинке, Чермалыку. По Березовому и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки огонь вел снайпер.

На луганском направлении - из минометов обстреляли Крымское. Из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку.