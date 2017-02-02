Мэр Луцка Романюк находится в коме, - СМИ

Луцкий городской голова Николай Романюк сейчас находится в городской больнице в состоянии комы.
Об этом сообщает сайт города Луцка "0332.ua".
"Как стало известно из надежных источников, вечером 1 февраля состояние здоровья мэра резко ухудшилось. По достоверной информации, его ночью забрала "скорая". Сейчас Николай Романюк находится в реанимации в состоянии комы, подтверждают и врачи медицинского учреждения", - говорится в сообщении.
Напомним, на выборах 31 октября 2010 года Романюк был избран городским головой Луцка. Переизбран в 2015 году, баллотируясь от Блока Петра Порошенко, набрав во втором туре 55,69 % голосов избирателей.