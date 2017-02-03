2 февраля в районе проведения антитеррористической операции зафиксировано 114 обстрелов украинских позиций со стороны российско-оккупационных войск. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Четверо наших ребят погибло, семнадцать – ранены.

На донецком направлении российско-оккупационные войска вели огонь по позициям ВСУ из РСЗО БМ-21 "Град" в районе Авдеевки Песков, Каменки и Опытного. Здесь же в течение всего дня практически непрерывно огонь вели танки, минометы различных калибров, гранатометы и стрелковое оружие. По Гранитному и Луганскому – 122-миллиметровая артиллерия. По Луганскому, Новгородскому, Троицкому, Марьинке, Верхнеторецкому, Водяному, и Пескам – минометы различных калибров.

На мариупольском направлении по позициям ВСУ в районе Широкино, Новогригорьевки и Старогнатовки огонь вели РСЗО БМ-21 "Град". По Водяному, Красногоровке, Богдановке, Гранитному, Широкино, Марьинке, Чермалыку враг стрелял из 122-миллиметровой артиллерии, 120- и 82-миллиметровых минометов. По Березовому, Павлополю, Гнутово и Водяному боевики вели огонь из гранатометов, зенитных установок, стрелкового оружия. Чермалык террористы обстреляли из ПТРК, а по позициям у Марьинки и Павлополя огонь вели снайперы врага.

На луганском направлении российско-оккупационные войска обстреляли Новозвановку из 152-миллиметровой артиллерии. Из минометов – Крымское и Сизое. Из гранатометов и стрелкового оружия – Новозвановку и Новоалександровку.