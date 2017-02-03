Международная группа следователей Bellingcat опубликовала доклад, в котором указано, что по Авдеевке стреляют из "Градов", расположенных в жилых кварталах Донецка. Об этом сообщает сайт Bellingcat.

"31 января и 1 февраля 2017 года из района гипермаркета "Ашан" в контролируемом сепаратистами Донецке неоднократно осуществлялись пуски РСЗО. Положение мест пуска в глубине территории так называемой "ДНР", а также направление огня (Авдеевка) ясно указывает на то, какая сторона конфликта ответственна за эти атаки. Одно из мест пусков находится в 200 метрах к востоку от гипермаркета "Ашан", и менее чем в 500 метрах от школы и жилых домов", – говорится в сообщении.

Второе место пуска непосредственно примыкает к трассе, отстоя примерно на 600 метров от промышленной зоны и на 1000 метров от жилого квартала.

"Учитывая близость обоих мест пусков к расположенной в этой местности гражданской инфраструктуре, любая украинская контратака, призванная подавить огонь РСЗО, автоматически подвергла бы риску жизни гражданских лиц, проживающих в этом районе. Для пусков наверняка использовались реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град", шасси которых позволяют машинам передвигаться по бездорожью", – говорится в тексте.

Сообщается, что неоднократное использование места пуска в 200 метрах к востоку от гипермаркета "Ашан" ясно указывает на то, что эта местность была выбрана специально, а жизни гражданских лиц были намеренно подвергнуты риску.

Два кадра с видео 5, на которых в небе видны ракеты. Контрастность и яркость изменены для лучшей видимости

Геолокация и примерное направление съемки шести видео, на которых запечатлены пуски "Градов" поблизости от гипермаркета "Ашан" (Digital Globe, Google Earth)