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Новый посол США в ООН призвала Россию и боевиков выполнять Минские соглашения

Новый посол США в ООН призвала Россию и боевиков выполнять Минские соглашения
Никки Хейли / Фото: washtimes.com

Хейли настаивает на обеспечении для СММ ОБСЕ полного и неограниченного доступа на объекты в Донбассе

03.02.17 177
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Посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли призвала пророссийских боевиков в оккупированном Донбассе выполнять Минские соглашения. Об этом Хейли сказала на заседании Совета безопасности ООН, во время которого рассматривалась ситуация вокруг Авдеевки, передает УНИАН.

Хейли заявила, что существует четкий путь для восстановления мира на востоке Украины, который состоит в "полном и немедленном выполнении Минских соглашений, которые Соединенные Штаты продолжают поддерживать".

Также американский посол заявила, что "для людей на востоке Украины ставки являются высокими. С каждым днем из-за того, что там проходит, все больше людей подвергаются риску замерзнуть насмерть или погибнуть от минометного взрыва".

"Соединенные Штаты призывают Россию и объединенные российско-сепаратистские силы выполнить свои обязательства в соответствии с Минскими соглашениями, и полностью восстановить и придерживаться режима прекращения огня. Минские соглашения требуют разведения сил и отвода тяжелого вооружения с обеих сторон линии столкновения. Это является формулой для устойчивого режима прекращения огня. Отступление сил и отвод тяжелого вооружения из этого района (из Авдеевки, – ред.) спасет жизни", – отметила Хейли.

Кроме того, она отметила, что Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ необходимо предоставить полный и неограниченный доступ в Донбассе.

Хейли заявила, что Соединенные Штаты ожидают, что "все те, кто может повлиять на группы, которые воюют, и особенно Россия, сделают все возможное, чтобы поддержать прекращение это обострение насилия".

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