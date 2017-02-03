В ГПУ подсчитали, сколько стоит "Межигорье"

В Генеральной прокуратуре оценивают имущество беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича в резиденции "Межигорье" примерно в 10 млрд грн. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Его описывали на протяжении прошлого года и половина из этой суммы уже доказана финансовыми документами.

Описанное постепенно имущество арестовывают – не все сразу, а по тематическим частям. Уже есть решение суда относительно автопарка, алкоголя и недвижимости. Теперь к списку добавили еще корабль-ресторан. В ближайшие две недели следователи подадут в суд иск о еще почти двух десятках объектов "Межигорья".

Когда завершат процедуру взятия всего имущества под арест, окончательно подсчитают его стоимость и добавят к делу о завладении Януковичем государственной резиденции.

"На строительство, закупку разного рода вещей и так далее могло быть потрачено до 10 миллиардов гривен – это не окончательная цифра. Это то, что касается затрат, например, ваза по документам, стоит столько-то. А там, где соответствующих документов нет, будет назначаться экспертиза", – пояснил руководитель специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.