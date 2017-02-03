Боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

Вчера российско-террористические войска из стрелкового оружия, гранатометов и минометов шесть раз обстреляли позиции контрольного поста и КПВВ "Марьинка", где несут службу украинские пограничники.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

"По контрольному посту огонь террористы открывали из стрелкового оружия. Также вблизи блокпоста разорвалось около 10 гранат. Обстрелы КПВВ "Марьинка" были осуществлены из миномета и крупнокалиберного оружия. В результате обстрела контрольного пункта повреждены два модуля, где пограничники осуществляют пропускные операции", - говорится в сообщении.

Во всех случаях обстрелы производились со стороны населенного пункта Александровка, что на временно неподконтрольной территории.

Во время обстрелов граждан и транспортных средств на контрольном посту и КПВВ "Марьинка" не было. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали.