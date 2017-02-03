Вчера вечером террористы обстреляли места предоставления гуманитарной помощи в Авдеевке

В четверг вечером пророссийские боевики обстреляли Авдеевку - снаряды прицельно легли в точки оказания гуманитарной помощи населению.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook.

"Безмозглые рашисти только что жестко обстреляли Авдеевку. Снаряды прицельно легли в точки оказания гуманитарной помощи населению. Обстреляли стадион в центре города рядом с нами, где находится палаточный городок и пункты обогрева. Обстреляли школу №2, где был пункт приема гуманитарной помощи", - написал Жебривский.

По состоянию на вечер четверга в результате обстрелов погибли двое мирных жителей, а иностранный фотожурналист получил ранение в лицо.



Кроме того, один снаряд попал в оперативно-спасательный автомобиль ГСЧС. Также зафиксировано прямое попадание в дом на ул Молодежной 19. Перебиты газопровод и теплотрасса.