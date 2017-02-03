Украинка Оксана Лынив стала главным дирижером Оперы и филармонического оркестра австрийского города Граца. Контракт начнется в сезоне 2017/18 и продлится три года. Об этом сообщает пресс-служба австрийского театра.
"Следующие три года филармоническим оркестром Граца и оркестром оперы Граца будет руководить украинка – наша гордость и звезда Оксана Лынив. Приветствую Оксану. Приветствую всех украинцев Австрии!", – поздравил украинку посол Украины в Австрии Александр Щерба в Facebook.
Оксана Лынив входит в тройку лучших женщин-дирижеров мира.