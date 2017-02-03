Ельченко: Россияне живут в параллельной реальности, созданной пропагандой

Эта параллельная реальность еще более искажается, когда постпред РФ в ООН Чуркин говорит о Крыме

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко в ходе заседания Совета безопасности ООН в четверг ответил на обвинения постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина.



"Сегодня - День сурка и российская сторона слово в слово повторяет то, что было сказано на заседание контактной группы", - цитирует украинского дипломата ТСН.

По словам Ельченко, Россия позволяет себе "коктейль демагогии" и "фривольные интерпретации" того, что происходит на востоке Украины.

"Не президент Порошенко поставляет оружие террористам. Российское оружие убивает украинцев и российские наемники приезжают на восток Украины зарабатывать деньги на убийствах", - аргументировал Ельченко.

Дипломат рассказал, к примеру, что задержанный под Авдеевкой боевик-корректировщик огня признался, что российские командиры дали команду захватить город до конца прошлой недели, но этого не случилось.

"Мы ожидали серьезного диалога, но Россия живет в параллельной реальности, созданной пропагандой. Эта параллельная реальность еще более искажается, когда Чуркин говорит о Крыме", - резюмировал Ельченко и на правах председательствующего закрыл заседание Совбеза ООН в четверг.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро - и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.