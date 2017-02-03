Эскалация ситуации в Авдеевке была не спонтанной, – Хаг

Заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хаг полагает, что эскалация ситуации в Донбассе в районе Авдеевки не была спонтанной. Об этом он заявил на брифинге 3 февраля во время включения по Skype из Донецкой фильтровальной станции, передает Интерфакс-Украина.

"Эта эскалация возникла не спонтанно. Где-то определенные лица сознательно решили начать ее, – сказал Хаг. – Прежде чем это все полностью выйдет из-под контроля, прежде чем в это будет вовлечено еще больше людей и еще больше жизней будет потеряно, еще больше домов будет разрушено, прежде чем начнется настоящая гуманитарная и экологическая катастрофа, эти лица должны полностью изменить курс".

Замглавы миссии подчеркнул, что как военные, так и гражданские лица, которым поручено принятие важных решений, должны прекратить боевые действия в районе Авдеевки, отвести свои танки, минометы, артиллерию и РСЗО с этого участка, прекратить продвижение сил вперед и увеличить дистанцию между соответствующими позициями.

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Также Хаг призвал обеспечить безопасный доступ для ремонтных бригад и прекратить препятствовать работе СММ ОБСЕ.