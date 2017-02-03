В Киеве в этом году начнут строить трамвайный маршрут с Борщаговки до Дворца спорта

В планах также начало реконструкции трех транспортных узлов и строительство одной современной станции

В этом году в Киеве начнутся работы по реализации нескольких проектов развития трамвайной сети города. В частности, дорожники должны начать сооружать продолжение Борщаговской линии скоростного трамвая до станции метро "Дворец спорта". Об этом сообщил в Facebook генеральный директор коммунального предприятия "Киевпасстранс" Дмитрий Левченко.

"Параметры этого проекта предусматривают длину линии в однопутном измерении – 7,3 км, которая позволит увеличить пассажиропоток на 60% за сутки. Сейчас пассажиропоток составляет более 100 тыс.", – написал Левченко.

Кроме того, он сообщил о намерениях начать реконструкцию транспортно-пересадочных узлов "Черниговская", "Петровка", "Контрактовая площадь" и строительства современной станции "ул. Генерала Потапова". Ориентировочная дата завершения работ – 2019 год.

"Киевпастранс" также намерен начать исследование состояния трамвайных путей на левом берегу. На основе этих данных дорожники планируют подготовить документацию и сметы для введения движения здесь современных трамваев.