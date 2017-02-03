Генштаб предоставил детальную хронологию боевых действий у Авдеевки

Она охватывает события за период с 29 января по 3 февраля

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обнародовал детальную хронологию эскалации конфликта в районе Авдеевки за период с 29 января по 3 февраля. Информация представлена на официальной странице Генштаба в Facebook.

Согласно предоставленной информации, обстрелы в районе Авдеевки начались 29 января в 4:30, а уже в 4:40 до 30 боевиков попытались штурмовать позиции наблюдательного поста. Наступление противника было успешно отбито.

Дальше в хронологии расписываются последующие многочисленные попытки боевиков штурмовать наши позиции и обстрелы, которые они совершали.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

2 февраля боевики возобновили обстрел Авдеевки. Под огонь попали жилые кварталы города. Известно об двух убитых.