В Киеве в Подольском районе по адресу ул. Набережно-Луговая, 8 пожаром охвачен склад хранения горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в столице.

Информация о пожаре поступила в оперативно-координационный центр ГСЧС в 13:39.

"На место вызова немедленно выехали пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона. По прибытию к месту происшествия спасателями было установлено, что пожар произошел в отдельно стоящем складском помещении для хранения горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

В настоящее время площадь пожара составляет 3000 кв. м. На месте происшествия работает штаб по ликвидации пожара. Задействовано 17 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 76 человек личного состава.





Фото: kyiv.dsns.gov.ua