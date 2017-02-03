5 февраля, уже в это воскресение, в 18:00 на телеканале NewsOne премьера новой информационно–аналитической программы –"Политика Чемпионов. Варда Спорт"

Ведущим нового проекта станет мастер спорта по легкой атлетике Слава Варда.

"Политика Чемпионов" - это не только теле-проект. Политика чемпионов – это линия поведения победителей.

«Улыбка сквозь слезы. Годы через доли секунды. Победа через падение. Победа через призму, на первый взгляд, недосягаемой вершины» - Слава Варда.

Каждое воскресенье в прямом эфире вы увидите знаменитых и любимых спортсменов, узнаете об их судьбах и о том, какой сложный путь проходит каждый из них, прежде чем оказаться на собственной «Вершине».

Гостем премьерного выпуска станет легендарный украинский спортсмен, чемпион мира по боксу Виталий Кличко.

Промо-отдел телеканала NewsOne приоткрывает занавес нового проекта.

Не пропустите! "Политика Чемпионов. Варда Спорт" в прямом эфире с 5 февраля и каждое воскресенье, в 18:00.