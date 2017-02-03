РФ намерена продолжать эскалацию боевых действий на востоке Украины, – Турчинов

В Донбассе стало больше российских военных и вооружения

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил об увеличении количества российских военных и вооружения из России в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

"Украинская разведка зафиксировала увеличение количества военной техники (танков, самоходных артустановок, реактивных систем залпового огня), боеприпасов, оружия и российских военных, которые попадают на оккупированную территорию Донбасса через неконтролируемые участки границы", – сказал Турчинов.

По его мнению, это свидетельствует о намерении военно-политического руководства РФ продолжить дальнейшую эскалацию боевых действий на востоке Украины.

Турчинов уверен, что президент РФ Владимир Путин лично ответственен за обострение ситуации в Донбассе.

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СНБО заявляет, что Украина готова предоставить международным наблюдателям и международному сообществу все необходимые доказательства агрессивных действий и военных преступлений российских войск.