Замглавы АП рассказал, когда в Украине возможен референдум по НАТО

Для начала нужно, чтобы наши вооруженные силы соответствовали всем стандартам Альянса

Главным условием проведения референдума о вступлении в НАТО является достижение отечественными вооруженными силами определенного уровня, который позволит им соответствовать критериям и стандартам Альянса. Такое мнение озвучил в ходе брифинга заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает Эспрессо.

"Для того, чтобы произошел референдум, нужны определенные условия. Решение и временные рамки проведения референдума будет зависеть от выполнения этих условий. И ключевое условие - это достижение Украиной достаточного соответствия критериям НАТО", - отметил он.

При этом он уверен, что решение по вопросу вступления в НАТО должны принять сами украинцы.

"Президент ничего нового не сказал. Глава государства повторил уже давно известную позицию о том, что окончательное решение относительно вступления Украины в НАТО должно принадлежать украинскому народу. И именно в этом контексте следует воспринимать тот комментарий", - заявил Елисеев.

Напомним, в интервью немецким СМИ президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности провести референдум, на который будет вынесен вопрос о вступлении нашей страны в НАТО.