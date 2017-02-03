"Суд" оккупированного Крыма продлил арест украинскому активисту Балуху

В оккупированном Крыму так называемый "суд" продлил срок содержания под стражей украинскому активисту Владимиру Балуху до 4 марта. Об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

"Сегодня, 3 февраля 2017 года, судья "Раздольненского районного суда" Александр Абеляшев продлил украинскому активисту Владимиру Балуху меру пресечения в виде содержания под стражей еще на месяц, до 4 марта. На заседание суда украинца доставили из СИЗО Симферополя", – говорится в сообщении.

Этот же Абеляшев ранее избрал активисту меру пресечения, а позже продлил ее до 5 февраля 2017 года.

Правозащитники напомнили, что нахождение Балуха под стражей угрожает его здоровью, отметив, что 17 января в СИЗО Симферополя у него случился острый приступ мочекаменной болезни.

По мнению защиты Балуха, нет никаких оснований держать его в СИЗО. Адвокат обжаловал решение "суда" первой инстанции и просил "Верховный суд" Крыма заменить меру пресечения украинцу на домашний арест, но "суд" отказал.

Напомним, 8 декабря 2016 года сотрудники ФСБ провели обыски в домах Владимира Балуха и его матери. После обысков активиста задержали. 12 декабря "Раздольненский районный суд" избрал меру пресечения для крымчанина в виде заключения под стражу. Балуха обвиняют в "незаконном хранении оружия, его основных частей, боеприпасов" (ч.1 ст. 222 УК РФ). Крымская правозащитная группа (КПГ) заявила о явном политическом преследовании украинского активиста. По мнению экспертов КПГ, в действиях судебных и силовых органов содержатся грубейшие нарушения не только международного, но и российского уголовно-процессуального законодательства, которое де-факто применяется в оккупированном Крыму.