Африканская чума распространяется по Украине посредством продажи скота, - Кутовой

Госслужба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Нацполиция в ближайшее время создадут три мобильные группы по контролю распространения вируса африканской чумы свиней (АЧС). Предварительно, они будут работать по направлениям - восток, центр, запад.

Об этом сообщил сегодня министр аграрной политики и продовольствия Тарас Кутовый, передает newsru.ua со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его мнению, в прогрессирующем распространении АЧС частично виноваты руководители предприятий.

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"Существенная и большая проблема - это безответственность руководителей предприятий. Когда становится известно, что в хозяйстве АЧС, за ночь продается часть скота, развозится по соседним селам и таким образом вирус распространяется", - добавил глава аграрного ведомства.

Напомним, африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.