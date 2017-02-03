Жебривский: В Авдеевке стартовали ремонтные работы

Бригада электромонтажников в Авдеевке приступила к устранению порыва на линии электропередач. Об этом глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский доложил президенту Украины во время совещания по видеосвязи, сообщил он в Facebook.

"Доложил, что сейчас все наши усилия направлены на восстановление энергоснабжения для жителей города. В данный момент бригада электромонтажников работает на месте порыва одного из вводов ЛЭП. Петр Порошенко согласовал алгоритм наших действий", - написал Жебривский.

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По его словам, коммунальные службы и спасатели максимально используют светлое время суток, чтобы отремонтировать поврежденные обстрелом дома жителей города и объекты инфраструктуры.

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Попытки приступить к ремонту линий электропередач в предыдущие дни оказались безуспешными. Из-за обстрелов боевиков бригада электромонтажников не смогла подойти к месту повреждения ЛЭП.