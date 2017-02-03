Песков надеется, что боевикам в Донбассе хватит боеприпасов

Пресс-секретарь Путина в очередной раз повторил мантру об украинской агрессии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков надеются, что пророссийским боевикам в Донбассе хватит боеприпасов для ведения боевых действий с украинской армией.

Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, когда у незаконных вооруженных формирований закончатся боеприпасы, передает УНИАН.

"Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия может предпринимать действия только на "политико-дипломатическом фронте".

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

2 февраля боевики возобновили обстрел Авдеевки. Под огонь попали жилые кварталы города. Известно об двух убитых.