Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Песков надеется, что боевикам в Донбассе хватит боеприпасов
Песков надеется, что боевикам в Донбассе хватит боеприпасов
Дмитрий Песков / Фото: Коммерсант
Ситуация в Донбассе

Песков надеется, что боевикам в Донбассе хватит боеприпасов

Пресс-секретарь Путина в очередной раз повторил мантру об украинской агрессии

03.02.17 142
0000

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков надеются, что пророссийским боевикам в Донбассе хватит боеприпасов для ведения боевых действий с украинской армией.

Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, когда у незаконных вооруженных формирований закончатся боеприпасы, передает УНИАН.

"Я не знаю, мы не занимаемся в Кремле подсчетом боеприпасов. Надеемся, что у них хватит боеприпасов для того, чтобы отвечать на агрессивные действия Вооруженных сил Украины", – сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что Россия может предпринимать действия только на "политико-дипломатическом фронте".

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

2 февраля боевики возобновили обстрел Авдеевки. Под огонь попали жилые кварталы города. Известно об двух убитых.

 

0
Делятся
Google+VKontakte
Show
Show
Теги: , , , ,
Читайте по теме
Жебривский: В Авдеевке стартовали ремонтные работыРФ намерена продолжать эскалацию боевых действий на востоке Украины, – ТурчиновВ администрации президента прокомментрировали возможность введения военного положения в Донбассе

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Когда хочется плакать, плачу. Луганскому другу, которого нет 14411
  2. Упакуй шары. Как украинский математик Марина Вязовская вырвалась из трёхмерного гетто 27660
  3. Уроки польского. Глава Укравтодора Славомир Новак о планах по ремонту и строительству дорог 3407
  4. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 7806
  5. Предел терпимости. Как снисходительность разумных людей приводит к торжеству хамства 5576
  6. У меня есть мечта. Как Илон Маск произвёл революцию, едва не разорился и заработал миллиарды 5470
  7. Куплю здравый смысл, можно без документов, — Максим Бородин 2713
  8. Гости со всего света. Какой видят Украину путешественники-иностранцы 4734
  9. Вечный оппозиционер. Виктор Ерофеев об оппозиции в России и эпидемии глупости в мире 1960
  10. Мучительное удовольствие. 5 лучших книг января 2572
  1. Путин назначил нового "прокурора" оккупированного Крыма 5089 / 5526
  2. Грузия, в отличие от Украины, уже получила от Европарламента безвизовый режим 3731 / 3970
  3. Гонтарева прокомментировала возможность новых крупных банкротств банков 3576 / 3834
  4. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 3344 / 10993
  5. Последний суперэсминец -"невидимку" заложили в США 3213 / 3604
  6. СМИ: Трамп бросил трубку во время телефонного разговора с премьером Австралии 2981 / 3399
  7. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 2818 / 3861
  8. В Минобороны объяснили, зачем Москве штурм Авдеевки 2329 / 2598
  9. За Крым ответишь. Зачем Украина подает иски к России в международные суды 2312 / 2637
  10. Киты плывут вверх. Как появилась подростковая субкультура самоубийц и как она попала в Украину 2157 / 15432
  1. Скажи мне, кто твой враг. Кто виноват в скандале между Минздравом и фармбизнесом и что будет дальше 48 / 10993
  2. Грузия, в отличие от Украины, уже получила от Европарламента безвизовый режим 32 / 3970
  3. Забытый рейд Болбочана. Как украинские войска сто лет назад захватили Крым 26 / 3861
  4. Праздничные дни в Украине на понедельник предложено больше не переносить 19 / 2221
  5. Нереально чёткие пацаны. Чем нынешние реформаторы отличаются от "папередников" 15 / 7806
  6. Более 80 % подростков в мире испытывают недостаток физической активности, – ВОЗ 15 / 1075
  7. Ельченко: Россияне живут в параллельной реальности, созданной пропагандой 13 / 1744
  8. В Донецке сейчас Сорокин, материализованный в реальности, — Виталий Манский 13 / 2234
  9. Родные. Можно ли сохранить семью, разделённую крымской границей 12 / 495
  10. Где в Украине дышать легко. Экологический рейтинг областей 11 / 7148
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2016.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.