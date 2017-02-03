Жебривский уговорил "блокадников" пустить вагоны в ОРДО

Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский встретился с участниками блокады оккупированных территорий на железнодорожном переезде возле Бахмута. Об этом он сообщил в Facebook.

"Встретился с участниками блокады на переезде у Бахмута. Народных депутатов на блокпосте не было. Предложил блокирующим алгоритм действенного контроля за перемещением алкогольных и табачных изделий, которые действительно являются объектами торговли, а не обеспечением функционирования экономики Украины. Договорились, что народные депутаты приедут ко мне в Авдеевку и мы обсудим предложенный алгоритм", - написал он.

Он также убедил участников блокады пропустить вагоны с карьера на временно оккупированную территорию.

"У ребят на блокпосте оружия не увидел, ведут себя спокойно. По их словам, они рядовые бойцы. Решение по блокировке принимают народные депутаты", - добавил Жебривский.

Напомним, 26 декабря 2016 года ветераны АТО начали акцию по блокаде оккупированных территорий Донбасса. Активисты заблокировали железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная на участке "Горское-Золотое". 2 февраля участники блокады установили блокпост на станции Курдюмовка около города Бахмут в Донецкой области.