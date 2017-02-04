Его элементы аутентичны для украинской культуры и при этом передают миссию

Авторы логотипа "Евровидения-2017" Banda и Republique выпустили видео с описанием нового логотипа и айдентики музыкального конкурса. Об этом сообщает mmr.ua.

Дизайнеры хотели найти символ, аутентичный для украинской культуры и передающий миссию конкурса, о которой говорится в слогане. Поэтому они выбрали бусы, элементы которого символизируют разных участников конкурса. Вместе, бусина к бусине, они создают праздник музыки.

Современный вид логотипу добавили символу с помощью ярких живых паттернов. Каждый элемент бус имеет свой личный узор и форму, символизирующую одну простую истину: все мы — разные, но каждый год мы собираемся ради одного удивительного дела.

"Использование этого прекрасного и значимого логотипа, основанного на традиционном обереге, создает не только ощущение историчности, но и современности – во внешнем виде и подаче. Поскольку эта тема является ключевой для команды Евровидения-2017, мы с нетерпением ждем фантастического шоу в мае", – отметил исполнительный директор Евровидения Юн Ула Санн.

Напомним, официальный канал Евровидения-2017 в YouTube представил логотип и слоган предстоящего в Киеве конкурса. "Celebrate diversity – Святкуйте різноманітність", – так звучит слоган песенного конкурса. Логотипом Евровидения-2017 стало традиционное ожерелье с ярким орнаментом.