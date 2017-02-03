Ползучее наступление. Что пишут о ситуации в Авдеевке зарубежные СМИ

Война в Донбассе, которая в последнее время считалась "замороженным конфликтом" и практически не освещалась крупнейшими мировыми СМИ, вернулась в топы новостей

С момента последних ожесточенных боев зимой 2015-го мир значительно изменился – новый президент США не исключает снятия санкций и примирения с Россией, в Европе к власти рвутся финансируемые Кремлем популисты, а каждое продление санкций дается всё труднее. Фокус разбирался, как это повлияло на точку зрения изданий, формирующих повестку дня ключевых мировых игроков.

Среди причин возобновления боевых действий в Авдеевке зарубежные СМИ называют предстоящую сделку между Трампом и Путиным, которая должна улучшить отношения между США и Россией. Журналисты пытаются ответить на главный вопрос: как на этот процесс повлияют бои и почему эскалация конфликта в Донбассе началась сразу же после телефонного разговора двух президентов.

США

The New York Times пишет, что боевые действия в Украине могут осложнить попытку США улучшить отношения с Россией. "В последних боях стороны боролись за контроль над "серой зоной", территорией между линиями фронта… Украинская армия продвинулась, по крайней мере, в двух местах, в соответствии с новостями и официальным украинским докладом". При этом уточняется, что это было сделано при отражении атак боевиков.

The Washington Post в редакторской колонке обвиняет Москву в эскалации. По мнению издания, так Путин проверяет решимость Трампа ввязываться в решение конфликта или остаться в стороне.

"Может быть это просто совпадение, что поддерживаемые Россией боевики начали свое самое большое наступление за последние месяцы на следующий день после телефонного разговора Владимира Путина с президентом Трампом? Мы в этом сомневаемся. Скорее всего, залпы "Градов" и тяжелой артиллерии, которые обрушиваются на позиции украинской армии с воскресенья, выглядят очень похожими на испытание, будет ли новый президент уступать давлению со стороны Москвы".

Издание также пишет, что в серой зоне украинцы продвинулись на восток. Однако отмечает, что у нас мало причин обострять ситуацию — по мнению редакции, в Украине есть признаки оживления экономики и медленный прогресс в реформах, а боевые действия ставят эти достижения под угрозу.

"У Порошенко мало причин добиваться очередного раунда войны на востоке, когда предыдущие два привели к сокрушительным поражениям"

"Россия, как и ожидалось, обвинила Украину в возобновлении боевых действий, а украинское командование признало, что в последние недели их силы продвинулись на несколько позиций на ничейной территории между линиями фронта. Но у Порошенко, который был вынужден прервать свою поездку в Германию, мало причин добиваться очередного раунда войны на востоке, когда предыдущие два привели к сокрушительным поражениям. Украинская экономика демонстрирует признаки оживления; сообщалось о положительном росте в 2016 году, в то время как Россия осталась в рецессии. Есть медленный прогресс в экономических и институциональных реформах. Новые боевые действия подвергают это риску".

Bloomberg, известный своей лояльностью к Путину, конфликт освещает нейтрально. Сообщения сводятся к тому, что сепаратисты обстреляли Авдеевку, но обвиняют в эскалации конфликта украинских военных. Учитывая специфику издания, у редакции куда больший интерес вызывают попытки российского президента снять санкции и вероятное примирение с Трампом.

"Бои произошли через несколько дней после разговора Трампа по телефону с президентом Владимиром Путиным. Алексей Пушков, член верхней палаты российского парламента, заявил, что Украина должна повышать напряженность "любой ценой", как спекуляцию для продления санкций США. Аналитики в Киеве говорят, что бой в Авдеевке может быть в равной степени попыткой Путина утвердить свою силу в начале президентства Трампа или попыткой испортить переговоры Порошенко с Меркель".

Европа

The Guardian считает, что вспышка насилия связана с желанием президента США улучшить отношения с Россией. Журналисты акцентируют внимание на том, что администрация Трампа не сделала резких заявлений сразу после эскалации, что является сигналом для РФ.

"Ясный признак того, что политика США в отношении России действительно может резко поменять свой курс при Трампе – то, что Государственный департамент США никак не раскритиковал Россию или сепаратистов, в отличие от большинства своих заявлений в ответ на подобные всплески насилия в прошлом".

The Telegraph напоминает, что это самая значительная вспышка насилия с момента инаугурации Трампа. Формулировка "обе стороны обвиняют друг друга" является определяющей в британских СМИ. Конкретный виновник эскалации пока не называется.

"Российские и украинские правительства обмениваются обвинениями за всплеск боевых действий между украинскими правительственными силами и поддерживаемыми Россией сепаратистами, что привело к гибели более десяти человек и десяткам раненных. Бои стали первым значительным актом насилия в зоне военных действий после того, как Дональд Трамп стал президентом США, и могут рассматриваться в качестве ключевой проверки позиции новой администрации по преодолению кризиса, в том числе, будут ли продлены санкции, введенные против России за ее роль в войне".

"Украинцы стали применять тактику войны небольшими группами на небольшой территории, что позволяло занимать новые, более безопасные позиции"

Der Spiegel возобновлению боевых действий уделил больше внимания. Кроме новостей, конфликту посвящены 3 материала. Журналисты издания сообщают, что украинские военные освободили ряд населенных пунктов, а обострение может быть выгодно обеим сторонам. Целью России называют демонстрация контроля над конфликтом, чтобы как можно скорее сесть за стол переговоров с США. Возможные выгоды Украины также связывают с предстоящим переговорным процессом – показать, что Москва и сепаратисты нарушают Минские договоренности, из-за чего Киеву нужна дальнейшая поддержка Вашингтона.

В другом материале издания сделан акцент на обращение пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова к странам Европы с призывом надавить на Киев. "Берлин, Париж и Москва должны совместно давить на правительство Украины, чтобы последняя выполняла свои обязательства по Минску", — цитирует издание главу пресс-службы президента РФ, даже не приводя при этом комментарий украинской стороны.

После заявления постоянного представителя США в Совбезе ООН о поддержке Украины и обвинении России в агрессивных действиях, в последней статье немецкого журнала виновными в эскалации считаются обе стороны конфликта.

Gazeta Wyborcza приводит сообщения украинского штаба об обстреле и попытках штурма со стороны боевиков. В то же время польское издание не упускает возможности подчеркнуть, что украинская армия продвинулась вглубь серой зоны.

"В прошлом году украинцы стали применять тактику войны небольшими группами на небольшой территории, что позволяло занимать новые, более безопасные позиции. Они передвигали также свою линию в нейтральной зоне и, таким образом, приблизились к позициям боевиков. Это происходило только в ситуациях, когда была угроза безопасности украинских солдат, подвергающимся длительным обстрелам противника. И, как подчеркивалось, ни один из пунктов Минского соглашения не был нарушен — войска перемещались на территорию, которая, в соответствии с этими соглашениями, находилась под их контролем".

Радио Свобода в Европе делает акцент на "ползучем наступлении" украинской армии и рисках, которые с этим связанны. В частности, подробно рассматривается операция в Новолуганском, столкновения на Светлодарской дуге.

"Разочарованные тупиковой ситуацией в этой 33-месячной войне на истощение, обеспокоенные тем, что поддержка со стороны Запада ослабевает, и чувствуя, что президент США Дональд Трамп может убрать Киев из каких-либо мирных переговоров, украинские войска стремятся показать новообретенную силу, идя на то, что многие здесь называют "ползучее наступление".

Россия

Западные СМИ сохраняют нейтралитет — Россию продолжают воспринимать как сторону конфликта, а боевиков как марионеток Кремля

Позиция российских СМИ полностью зависит от позиции издания. Относительно независимые позволяют себе некоторые вольности, прямо не обвиняя Украину в эскалации или предоставляя слово украинским спикерам.

Новая газета в своей статье перечисляет все успешные локальные наступления украинской армии за последний месяц, начиная с событий на Светлодарской дуге.

Дождь сообщил о том, что обстрел Авдеевки начали боевики, приводя комментарии обеих сторон. "Обстрелы Авдеевки начались рано утром 29 января и продолжились в течение суток. По данным украинской стороны, боевики обстреляли авдеевскую промзону из стрелкового оружия и минометов. С аналогичным заявлением выступил представитель "ДНР", который заявил, что украинские военные в воскресенье и понедельник 1912 раз обстреляли территорию непризнанной республики".

Коммерсант в своих материалах дает высказаться всему спектру экспертов, представляющих полярные точки зрения, включая представителей сепаратистов.

Лента.Ру, некогда самый популярный новостной сайт рунета, в своем материале обвиняет украинскую сторону в атаках на позиции "ополчения", без единого доказательства рассказывает об огромных потерях среди украинских военных и заявляет, что ВСУ применяет новую тактику под названием "жаб'ячi стрибки". При этом всерьез обсуждается тезис о срыве Минских соглашений.

"Руководство "ДНР" и "ЛНР" уже давно обещало жестко разобраться с позициями артиллерии ВСУ, с которых ведется обстрел жилых кварталов. Это куда более реальная тактическая задача, чем "выход к Днепру" и "освобождение всей территории Донецкой и Луганской областей". Но даже при такой ограниченной постановке задач события моментально выйдут из-под всякого контроля. Потеря украинской стороной давно оборудованных позиций вызовет кризис всего фронта, а за ним и политический срыв всех достигнутых ранее договоренностей".

Государственные СМИ единодушны в оценках. Российская Газета, ТАСС, РИА Новости цитируют заявления пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о "самостийных отрядах", сообщается информация о якобы ракете "Бук", найденной в Донецке. Упоминается заявление Путина во время визита в Венгрию, где он обвинил украинские власти в провоцировании обострения, чтобы "выставить себя жертвой агрессии", "вышибить" деньги из западных союзников и стремление отказаться от Минских соглашений.

В целом, западные СМИ сохраняют нейтралитет. Россию продолжают воспринимать как сторону конфликта, а боевиков — как марионеток Кремля. Продвижение украинской армии не осталось незамеченным, но серьезных обвинений в связи с этим не последовало. Пока мир куда больше волнует предстоящая сделка между президентом США и Владимиром Путиным. Боевые действия в ней рассматриваются только как элемент торга, несмотря на то, что ставками являются человеческие жизни.