Планируется, что она будет 86 метров в высоту

В Харькове определили победителя конкурса на лучший проект памятного знака на площади Свободы в центре города, где раньше стоял памятник Ленину. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской мэрии.

"Обсудив представленные проекты, большинство членов жюри (10 из 12) отдали предпочтение памятному знаку в виде ангела не верху стелы в окружении четырех фигур колоритных исторических личностей - внизу. Также члены жюри одобрили идею предложить автору эскиза заменить фигуру ангела фигурой раннехристианского подвижника Антония Великого - покровителя Харьковского национального университета им. Каразина".

По проекту, высота композиции должна составить 86 метров. На вершине будет располагаться ангел с православным крестом, внизу - четыре фигуры, личности которых связаны с историей Слобожанщины. По замыслу автора, верхнюю фигуру будет видно только издалека, а вблизи все внимание будет приковано к историческим личностям.

Первая фигура - Анахарсис, скиф из Северного Причерноморья, живший в VI веке до н.э., которого почитали древнегреческие мыслители. Отмечается, что территория Слобожанщины входила в скифское государство.

Вторая фигура - князь Игорь, который организовал поход против половцев в 1185 году. Первым городом, которого достиг князь, возвращаясь из плена, был Донец (его развалины находятся в пределах Харькова).

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Третья фигура - Семен Климовский (Климов), украинский поэт и философ, считающийся предшественником Григория Сковороды. Автор песни "Ехал казак за Дунай".

Четвертая фигура - Михаил Петренко, уроженец города Славянска, студент Харьковского университета. Автор песни "Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю".

Комиссия выбирала из 29 проектов, среди которых были представлены и работы авторов из США и Италии.







Фото: city.kharkov.ua