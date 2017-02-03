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Главная » Страна » Активисты блокады ОРДЛО отрицают договоренности с властями о пропуске на оккупированную территорию ж/д вагонов
Ситуация в Донбассе

Активисты блокады ОРДЛО отрицают договоренности с властями о пропуске на оккупированную территорию ж/д вагонов

Активисты блокады ОРДЛО отрицают договоренности с властями о пропуске на оккупированную территорию ж/д вагонов
Блокпост участников блокады около Бахмута / Фото: facebook.com/shtab.blokady

Пока ветераны блокируют торговлю на крови, ни один вагон с оккупированной территории через блокпосты не пройдет

03.02.17 17
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Участники торговой блокады "Л/ДНР" заявили, что информация о якобы достигнутой с ними договоренности украинских властей насчет пропуска на оккупированную территорию нескольких железнодорожных вагонов не соответствует действительности.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице "Штаба блокады торговли с оккупантами" в Facebook.

"Информация, распространенная отдельными СМИ со ссылкой на руководителя Донецкой ВГА Павла Жебривского, о якобы достигнутой договоренности с "участниками торговой блокады" о "пропуске вагонов через пункты блокады" не соответствует действительности. Пока ветераны блокируют торговлю на крови, ни один вагон с оккупированной территории через блокпосты не пройдет. Этот вопрос не является и не будет являться предметом переговоров", - говорится в заявлении.

Ранее глава Донецкой ВГА Павел Жебривский сообщил, что участники торговой блокады вблизи Бахмута якобы согласились пропустить на оккупированную территорию несколько железнодорожных вагонов.

Напомним, 26 декабря 2016 года ветераны АТО начали акцию по блокаде оккупированных территорий Донбасса. Активисты заблокировали железную дорогу Луганск - Лисичанск - Попасная на участке "Горское-Золотое". 2 февраля участники блокады установили блокпост на станции Курдюмовка около города Бахмут в Донецкой области.

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