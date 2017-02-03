Антиалкогольным судом Антимонопольный комитет грозит Киевсовету

АМКУ сообщил о том, что его распоряжение, направленное в Киевсовет с требованием отменить противоправное и антиконкурентное решение о запрете торговать алкогольными напитками ночью, до сих пор не было обжаловано.

В случае, если Киевгорсовет и дальше будет игнорировать АМКУ, он намерен обратиться в Хозяйственный суд.

Об этом сообщило руководство АМКУ в ответ на запрос издания "Українські новини".

Как напомнили в Антимонопольном комитете, согласно решению административной коллегии Киевского областного территориального отделения АМКУ от 20.12.2016 № 63 Киевский городской совет обязан отменить решение от 22.09.2016 № 19/1023 "Об ограничении реализации алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в стационарных объектах торговли в г.Киеве" в течение одного месяца со дня получения, то есть до 22.01.2017 года.

Однако, по состоянию на 2 февраля информация о выполнении Решения № 63 или принятии Киевским городским советом любых мероприятий, направленных на выполнение данного решения, в отделении АМКУ отсутствует.

"В соответствии с законодательством о защите экономической конкуренции заявитель, ответчик, третье лицо вправе обжаловать решения органов Антимонопольного комитета Украины полностью или частично в Хозяйственном суде в двухмесячный срок со дня получения решения. Но сейчас в отделении отсутствует информация об обжаловании Киевским городским советом Решение № 63", - сказано в сообщении.

По истечении установленного законодательством о защите экономической конкуренции срока для обжалования Решения № 63 и в случае его невыполнения Киевским городским советом Киевское отделение АМКУ заявляет о намерении обратится в Хозяйственный суд Киева с иском, обязывающим выполнить данное решение.

В Комитете также отметили, что решения органов АМКУ являются обязательными к исполнению всеми органами местного самоуправления (ст.22 ЗУ "Об Антимонопольном комитете Украины").

В АМКУ констатировали, что решение Киевсовета об ограничении продажи алкогольных напитков нарушает Закон "О защите экономической конкуренции" и ограничивает самостоятельность предприятий по реализации товаров.