В зоне АТО погибли двое наших бойцов

Сегодня боевики применяли "Грады" на донецком и мариупольском направлениях

За стуки 3 февраля по стоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции зафиксировано 66 обстрелов. Двое наших военных погибли, пятеро ранены. ОБ этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

На донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", оккупанты вели огонь по Галициновке. Из 152 и 122 миллиметровой артиллерии, 120 и 82 миллиметровых минометов они стреляли по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки.

На мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152 и 122 миллиметровой артиллерии оккупанты обстреляли Талаковку. Из 120 и 82 миллиметровых минометов - Водяное, Красногоровку, Новотроицкое, Лебединское, Павлополь, Широкино, Марьинку, Чермалык. Из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер. По Водяному - БМП, по Широкино - танк. Чермалык также обстреляли из ПТРК.

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На луганском направлении из 152 миллиметровой артиллерии боевики стреляли по Новозвановке, из 120 и 82 миллиметровых минометов - по Троицкому, Попасной и Новозвановке, а из гранатометов - по Крымскому.