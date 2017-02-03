В Киеве ожидается 20 градусов мороза

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, 4 февраля в столице ожидается облачная погода, днем – небольшой мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер - преимущественно западный, 5-10 м/сек. Температура на протяжении суток - от 3° мороза до 2° тепла.
В последующие дни температура будет снижаться. Так, 7 февраля ночью ожидается температура 14-16° мороза, 8 февраля – 18-20°, днем 11-13° мороза.
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Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА обращается к водителям с просьбой быть внимательными на дорогах, пешеходам рекомендуется переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Водителям советуют соблюдать скоростной режим, дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.