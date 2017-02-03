Украина и НАТО находятся в постоянном контакте из-за эскалации в Донбассе

Украина и НАТО из-за эскалации на Донбассе находятся в режиме кризисной коммуникации. Об этом заявил исполняющий обязанности главы миссии Украины при НАТО Егор Божок в комментарии УНИАН.

"С утра понедельника миссия Украины при НАТО и штаб-квартира Альянса находятся в режиме кризисной коммуникации. Происходит постоянный обмен информацией о том, что происходит на востоке Украины", - сказал Божок.

По словам украинского дипломата, в начале недели он встретился с заместителем генерального секретаря Роуз Геттемюллер.

"Уже в понедельник я проинформировал ее о том, что происходит. Сразу же мы начали механизм кризисной коммуникации и находимся в постоянном контакте", - отметил Божок.

В случае необходимости будет срочно проведено заседание Комиссии Украина-НАТО.

"Украина и НАТО готовы провести экстренное заседание Комиссии Украина-НАТО сразу, если это будет нужно. Даже в выходные. Есть основания полагать, что идет подготовка к дальнейшей эскалации. Традиционно советская, а теперь и российская военная школа делает любые эскалации на выходных", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос, разделяют ли в НАТО мнение о таком развитии событий, Божок сказал: "НАТО этого не исключает".

Напомним, с 29 января пророссийские боевики активно обстреливают позиции украинских военных возле Авдеевки и жилые кварталы города и не соглашаются прекратить огонь. 30 января Авдеевка из-за обстрелов осталась без водо-, электро- и теплоснабжения. В результате отключения высоковольтной линии было прекращено электроснабжение Авдеевского коксохимического завода и Донецкой фильтровальной станции. В городе объявлено чрезвычайное положение.

2 февраля боевики возобновили обстрел Авдеевки. Под огонь попали жилые кварталы города. Известно об двух убитых.