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Украинский суд разрешил украинской прокуратуре изъять в украинском министерстве данные о российском флоте

Украинский суд разрешил украинской прокуратуре изъять в украинском министерстве данные о российском флоте
Иван Черничкин, Фокус

Информация до этого времени имела гриф "секретно"

03.02.17 952
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Печерский районный суд Киева разрешил Главной военной прокуратуре изъять в Министерстве иностранных дел секретную информацию о местах дислокации подразделений Черноморского флота России.

Об этом говорится в определении суда от 17 января, передает Цензор.НЕТ

Из документа следует, что Главная военная прокуратура в рамках уголовного производства исследует предпосылки, основания и обстоятельства подписания и ратификации Верховной Радой соглашения о продлении на 25 лет срока пребывания Черноморского флота России в Крыму ("Харьковские соглашения") в апреле 2010 года.

Прокуратура считает, что данные соглашения после 28 мая 2017 года будут считаться такими, которые противоречат ст. 17 Конституции, согласно которой категорически запрещено располагать иностранные военные базы на территории Украины.

Органом предварительного расследования устанавливаются объекты инфраструктуры, количество кораблей и судов, вооружения и военной техники, которые были переданы РФ.

Согласно имеющихся у следствия данных, вышеупомянутая информация может быть обозначена на картах дислокации соединений, частей и учреждений Черноморского флота России в городе Севастополь и вне его, которые находятся на хранении в управлении режима и защиты информации Министерства иностранных дел Украины и имеют гриф ограничения доступа "секретно".

Суд предоставил прокуратуре временный доступ с возможностью ознакомления, проведения осмотра и изъятия к копии Карты дислокации соединений, частей и учреждений ЧФ РФ в городе Севастополь и Карты дислокации соединений, частей и учреждений ЧФ РФ вне города Севастополь, которые имеют гриф ограничения доступа "секретно".

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